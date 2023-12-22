Неизвестный ограбил магазин электроники на Звенигородской улице

Мужчина ударил сотрудницу магазина.

В Петербурге грабитель избил продавца-консультанта магазина электроники. Инцидент произошел на Звенигородской улице. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону.

Злоумышленник ворвался в магазин техники 20 января в 22:46. Он ударил сотрудницу торговой сети и украл два роутера. Пострадавшая 21-летняя девушка обратилась в больницу. У пациентки диагностировали ушибы предплечья.

Девушка обратилась в полицию. Ущерб составил почти три тыс. рублей. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 161 УК РФ (Грабеж). Злоумышленника разыскивают. Подробности уточняются.

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Фото: Piter.tv