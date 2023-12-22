В Шлиссельбурге разыскивают поджигателя двери квартиры

На месте пожара у двери на лестничной клетке была обнаружена выгоревшая автомобильная покрышка.

Полицейские разыскивают поджигателя двери квартиры в Шлиссельбурге. Об этом сообщила пресс-служба МВД по Петербургу и Ленобласти.

В полицию 21 января в 03:13 поступило сообщение о пожаре в квартире дома 18 по Малоневскому каналу в Шлиссельбурге. Возгорание было ликвидировано пожарными, пострадавших нет.

На месте пожара у двери на лестничной клетке была обнаружена выгоревшая автомобильная покрышка.

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 167 УК РФ (умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества). Поджигатели разыскиваются.

Недавно в Петербурге задержали очередного поджигателя автомобильных покрышек.

Фото: Piter.tv