Следком возбудил дело по факту осквернения памятника детям блокадного Ленинграда в Ереване

Уроженец столицы Армении снял на видео, как он опрокидывает венки.

Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело после того, как неизвестный осквернил памятник детям блокадного Ленинграда. Инцидент произошел в Ереване. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Председатель СК России Бастрыкин А.И. поручил центральному аппарату ведомства возбудить по данному факту уголовное дело и во взаимодействии с МИД РФ установить все обстоятельства произошедшего", – сказали в СК. Пресс-служба Следкома РФ

Ранее мы писали, что уроженец столицы Армении снял на видео, как он опрокидывает венки и растаптывает ленту в цветах российского флага. Он выразил недовольство по поводу недавних слов Захаровой. Подробности уточняются.

Piter.tv стало известно, что Путин и Лукашенко открыли мемориал в память о жертвах геноцида.

Фото: пресс-служба ГСУ СК РФ