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Следком возбудил дело по факту осквернения памятника детям блокадного Ленинграда в Ереване
Сегодня, 12:05
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Следком возбудил дело по факту осквернения памятника детям блокадного Ленинграда в Ереване

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Уроженец столицы Армении снял на видео, как он опрокидывает венки.

Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело после того, как неизвестный осквернил памятник  детям блокадного Ленинграда. Инцидент произошел в Ереване. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Председатель СК России Бастрыкин А.И. поручил центральному аппарату ведомства возбудить по данному факту уголовное дело и во взаимодействии с МИД РФ установить все обстоятельства произошедшего", – сказали в СК.

Пресс-служба Следкома РФ

Ранее мы писали, что уроженец столицы Армении снял на видео, как он опрокидывает венки и растаптывает ленту в цветах российского флага. Он выразил недовольство по поводу недавних слов Захаровой. Подробности уточняются.

Piter.tv стало известно, что Путин и Лукашенко открыли мемориал в память о жертвах геноцида.

Фото: пресс-служба ГСУ СК РФ

Теги: бастрыкин, ереван, осквернение памятника детям блокадного ленинграда, уголовное дело
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Криминальные происшествия,

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