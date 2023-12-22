Опрокинувший венки мужчина выразил недовольства недавними словами Захаровой.

В Ереване осквернили памятник детям блокадного Ленинграда. Об этом сообщает "Sputnik Армения".

Отмечается, что 26 января посол России в Армении Сергей Копыркин вместе с представителями дипмиссии возложили венки и цветы к монументу по случаю 80-летия полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. Позднее уроженец столицы Армении снял на видео, как он опрокидывает венки и растаптывает ленту в цветах российского флага.

Мужчина выразил недовольство словами официального представителя МИД России Марии Захаровой, которая во время брифинга предложила предоставить документ, в котором есть свидетельства утверждений об этнических чистках в Карабахе. Он заявил, что "нет никаких документаций о блокаде Ленинграда". Правоохранительные органы инцидент пока не прокомментировали.

Ранее мы сообщали, что Путин и Лукашенко открыли мемориал в память о жертвах геноцида.

Видео: Telegram / Sputnik Армения – Новости