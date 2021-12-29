Полиция в Белгороде задержала кукарекающего за донаты тиктокера в форме ДПС

В отношении блогера ведется административное дело.

Правоохранительные органы по Белгородской области задержали кукарекающего за донаты тик-токера в форме ДПС. Информацию распространили сотрудники издания "МВД Медиа". Фигурантом расследования стал 33-летний местный житель.

Полиция нашла в социальных сетях несколько роликов с участием блогера. Во время допроса мужчина заметил, что не служил в полиции, а приобрел форму в специализированном магазине. В своих видео он не хотел задеть интересы представителей закона и извинился за свои действия. В настоящее время в отношении фигуранта ведется административное дело по части 1 статьи 17.12 КоАП (за незаконное ношение форменной одежды с символикой государственных военизированных организаций, правоохранительных или контролирующих органов. За данное правонарушение блогеру грозит до 1500 тысячи рублей штрафа, а также конфискация формы.

Обвиняемые в нападении на "Пятерочку" в Подмосковье признали вину еще по двум эпизодам.

Фото и видео: МВД-Медиа