Обвиняемые в нападении на "Пятерочку" в Подмосковье признали вину еще по двум эпизодам

Следствие попросит суд об аресте фигурантов уголовного для.

Обвиняемые в нападении на "Пятерочку" в Московской области признали вину еще по двум преступным эпизодам. Об этом журналистам рассказала официальный представитель Следственного комитета по региону Ольга Врадий. Она подчеркнула, что речь идет о всех четырех фигурантах расследования. Новые факты по разбойным нападениям в Истре будут соединены в одно делопроизводство.

В ходе допросов обвиняемые дали следователям признательные показания, в том числе по двум эпизодам разбойных нападений, совершенных ими ранее на территории Истры. Ольга Врадий, представитель СК РФ по Подмосковью

В настоящее время известно о том, что один нападавших в прошлом являлся сотрудник пострадавшего продуктового магазина в селе Новопетровское. Мужчина именно поэтому был осведомлен о внутренних процессах работы учреждения. СК РФ предъявил всем участникам атаки на магазин обвинение в разбое, а также причинении тяжкого вреда здоровью человека, повлекшего за собой смерть. Сторона обвинения 11 февраля будет ходатайствовать об аресте подозреваемых.

МВД показало видео с подозреваемыми в нападении на магазин под Истрой.

Фото: Следственный комитет России

