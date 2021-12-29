МВД показало видео с подозреваемыми в нападении на магазин под Истрой

Ирина Волк рассказала подробности о преступлении, в котором погиб человек.

МВД России показало видео с молодыми людьми, подозреваемыми в нападении на продуктовый магазин "Пятерочка" в подмосковной Истре. Официальный представитель правоохранительных органов Ирина Волк уточнила, что трагедия зафиксирована в ночь на 9 февраля, когда четверо фигурантов расследования ворвались в продуктовый магазин. Они напали на кассира, директора торгового заведения и его супругу. Затем преступники украли из сейфа 96 тысяч рублей.

Нападавшие выбежали на улицу, где их ожидали сообщники. Один из них находился вблизи магазина и следил за обстановкой, а другой был за рулем автомобиля. Ирина Волк, официальный представитель МВД РФ

Все нарушители представляют соседнее государство. После избиения иностранными гражданами, 51-летний кассир погибла на месте инцидента. Еще двое пострадавших госпитализированы. В настоящее время СК РФ опрашивает свидетелей и подозреваемых. Проводятся обыски по месту жительства мигрантов. В ближайшее время мужчинам будет выбрана мера пресечения и предъявлено обвинение.

Полицейские задержали подозреваемых в нападении на магазин в подмосковной Истре.

Фото и видео: МВД России

