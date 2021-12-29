Полицейские задержали подозреваемых в нападении на магазин в подмосковной Истре

В результате разбойного нападения скончался продавец-кассир, директор магазина и ее муж были госпитализированы.

В Московской области задержали четверых подозреваемых в разбойном нападении на магазин. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ГСУ СК России.

По данным следствия, По данным следствия, вечером 8 февраля в магазин вошли четверо вооруженных бейсбольными битами. Злоумышленники избили директора магазина, ее мужа и продавца. Затем они извлекли из сейфа более 70 тысяч рублей и скрылись с места преступления.

В результате полученных травм продавец скончалась. Директор магазина и ее супруг были доставлены в больницу.

Благодаря грамотно спланированным следственным действиям и оперативно-разыскным мероприятиям <...> подозреваемые задержаны по "горячим следам". из сообщения ГСУ СКР по Подмосковью

Возбуждено уголовное дело по статьям о совершении разбоя и умышленном причинении тяжкого вреда здоровью человека, повлекшего ее смерть. Решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения.

Ранее в Норильске в гараже нашли тела двух подростков.

Видео: Telegram / MASH