Полицейские задержали подозреваемых в нападении на магазин в подмосковной Истре

В Московской области задержали четверых подозреваемых в разбойном нападении на магазин. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ГСУ СК России.
По данным следствия, По данным следствия, вечером 8 февраля в магазин вошли четверо вооруженных бейсбольными битами. Злоумышленники избили директора магазина, ее мужа и продавца. Затем они извлекли из сейфа более 70 тысяч рублей и скрылись с места преступления.
В результате полученных травм продавец скончалась. Директор магазина и ее супруг были доставлены в больницу.
Благодаря грамотно спланированным следственным действиям и оперативно-разыскным мероприятиям <...> подозреваемые задержаны по "горячим следам".
из сообщения ГСУ СКР по Подмосковью
Возбуждено уголовное дело по статьям о совершении разбоя и умышленном причинении тяжкого вреда здоровью человека, повлекшего ее смерть. Решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения.
Ранее в Норильске в гараже нашли тела двух подростков.
Видео: Telegram / MASH
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