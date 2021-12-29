В Норильске в гараже нашли тела двух подростков

Несовершеннолетние не появлялись дома с 6 февраля.

В Норильске в гараже обнаружили тела двух несовершеннолетних, сообщает пресс-служба ГСУ СКР по Красноярскому краю и Республике Хакасия.

О нахождении двух подростков стало известно накануне. Тела 16-летней девушки и 15-летнего юноши были обнаружены внутри легкового автомобиля "ВАЗ". В баке машины отсутствовало топливо, в замке зажигания находился ключ. Предположительно, смерть несовершеннолетних наступила в результате отравления угарным газом. Признаков криминального характера смерти не выявлено.

По данным следствия, подростки не появлялись дома с 6 февраля. Родители не пытались их разыскивать, полагая, что те проводят время друг у друга.

В настоящее время следователи выясняют обстоятельств произошедшего. Также будет дана оценка работе органов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.

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Фото: ГСУ СКР по Красноярскому краю и Республике Хакасия