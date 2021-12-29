В Бангладеш за 11 дней умерли пять россиян, строивших АЭС

Вскрытие ни в одном из случаев не показало чего-либо подозрительного.

В Бангладеш за последние 11 дней умерли пять россиян, которые работали на строящейся атомной электростанции "Руппур". Об этом агентству United News of Bangladesh сообщили в местной полиции.

Так, 28 января и 5 февраля в одной и той же больнице скончались два гражданина РФ. 2 февраля во сне умер 40-летний сотрудник. 5 февраля у дверей квартиры в ЖК, в котором проживают строители АЭС, скончался 59-летний работник компании-субподрядчика. На следующий день в квартире этого же жилого комплекса был найден мертвым 45-летний россиянин.

В полиции района Ишварди отметили, что вскрытие ни в одном случае не показало ничего подозрительного. Расследование произошедшего продолжается.

Российская государственная корпорация "Росатом" выразила соболезнования родственникам умерших и сообщила, что сотрудничает со следствием, пишет ТАСС.

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