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Госдеп поддержал формирование в Бангладеш временного правительства

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Мэттью Миллер оценил беспорядки в стране в Индо-Тихоокеанского региона.

В американском внешнеполитическом ведомстве выступают за формирование временного правительства на территории Бангладеша на фоне массовых протестов в этой стране. Соответствующей информацией в ходе выступления на регулярном брифинге с журналистами в Вашингтоне поделился официальный представитель Госдепа США Мэттью Миллер. Иностранный чиновник заметил, что власти внимательно следят за обстановкой и призывают стороны конфликта воздержаться от насилия.

Мы приветствуем объявление о временном правительстве и призываем к тому, чтобы любая передача власти проводилась в соответствии с законами Бангладеш.

Мэттью Миллер, пресс-секретарь Госдепа США

На вопрос СМИ о том, считает ли администрация Белого дома, что формированием временного кабинета министров в стране должны заниматься военнослужащие,  Мэттью Миллер ответил, что США хотят того, чтобы именно народ в Бангладеше определял будущее. Сейчас Вашингтон нацелен на поддержку прекращение насилия и привлечение ответственных за беспорядки к ответственности. 

Госдеп не стал комментировать законопроект о фактическом запрете УПЦ на Украине.

Фото и видео: YouTube /  U.S. Department of State

Теги: бангладеш, госдеп, массовые беспорядки, мэттью миллер
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости,

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