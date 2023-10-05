Путин оценил ход строительства АЭС "Руппур" в Бангладеш

Глава России принял участие в мероприятие по завозу ядерного топлива на бангладешскую АЭС.

Строительство атомной электрической станции "Руппур" в Бангладеш идет по графику. Соответствующее заявление в рамках торжественной церемонии сделал глава государства Владимир Путин. Российский президент по видеосвязи связался с премьер-министром Народной Республики Бангладеш Шейх Хасиной и генеральным директором МАГАТЭ Рафэлем Гросси. Событие состоялось по случаю завоза ядерного топлива отечественного производства на первый энергоблок бангладешской АЭС "Руппур".

Российские и бангладешские инженеры, атомщики, строители, рабочие трудятся слаженно, дружно. И сооружение АЭС идет по графику. Ежедневно на стройке задействованы более 20 тысяч человек, большинство из которых, об этом тоже уже говорили, - это граждане Бангладеш. Владимир Путин, президент РФ

По м нению лидера РФ, данный флагманский проект отвечает национальным интересам двух стран, способствует дальнейшему углублению взаимовыгодного сотрудничества и вносит значимый вклад в развитие экономической системы, укреплению энергетической безопасности в республике.

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