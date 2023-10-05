Путин заявил о расширении мер поддержки учителей

Глава государства поздравил население страны с Днем учителя.

Российские власти будут расширять государственные меры поддержки учителей, строить и ремонтировать школы для того, чтобы создать более комфортные условия работы и для преподавателей, и учащихся. Соответствующее заявление сделал в официальном видеообращении президент Владимир Путин. Ролик опубликован на сайте Кремля в честь Дня учителя, который сегодня отмечается в стране. Политик указал на то, что формируется современная образовательная среда для детей и педагогов, с участием самих учителей обновляются учебники и программы.

Идущий сейчас год педагога и наставника - это еще один знак глубокого, искреннего уважения к вашему труду. И мы обязательно будем расширять меры поддержки учителей. Владимир Путин, президент РФ

Владимир Путин отметил, что труд, терпение, забота и поддержка профессионалов в образовательных учреждениях помогают каждому раскрыть свои способности, выявить в себе лучшие человеческие качества, обрести знания и духовные ценности, которые затем станут надежной опорой в жизни.

Путин рассказал о возрождении исторических регионов России.

Фото и видео: Kremlin.ru