Путин рассказал о возрождении исторических регионов России

Глава России поздравил с Днем воссоединения с новыми регионами.

Москву ждёт масштабная работа по возрождению и социально-экономическому развитию ее исторических регионов,но все эти цели будут достигнуты. Соответствующее заявление сделал глава государства Владимир Путин, выступая с видеообращением к населению по случаю годовщины присоединения новых регионов (Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей к составу РФ.

Впереди большая работа и решение сложных задач, реализация масштабной программы возрождения и социально-экономического развития наших исторических регионов и мы обязательно добьемся поставленных целей. Владимир Путин, президент РФ

Напомним, что всеобщие референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонщины и Запорожья в состав РФ состоялись в период с 23 по 27 сентября 2022 года. По результатам обработки 100% бюллетеней голосовавших граждан, в ДНР за вхождение в состав РФ высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР – 98,42%, в Херсонской области – 87,05%, в Запорожской области - 93,11%.

Путин поздравил россиян с Днем воссоединения новых регионов с РФ.

Фото и видео: Kremlin.ru