Глава России рассказал о памятной дате в истории России.

Глава государства Владимир Путин поздравил всех жителей страны с Днем воссоединения Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей с Россией. Политик записал видеообращение к населению по случаю памятной даты. Он рассказал о том, что 30 сентября 2022 года произошло историческое и судьбоносное событие, так как был подписан указ о принятии в состав РФ четырех субъектов. Владимир Путин пояснил, что жители ЛНР, ДНР, Херсонщины и Запорожья сделали свой выбор - "быть со своим Отечеством".

Это осознанное, долгожданное, выстраданное и подлинно народное решение люди приняли вместе - в ходе референдумов в полном соответствии с международными нормами. Проявили мужество и непреклонный характер. Владимир Путин, президент РФ

В Кремле обратили внимание на то, что жителей Донбасса пытались запугать, отнять у людей право самим определять свое будущее и судьбу, культуру, традиции и язык. Владимир Путин считает, что все это ненавистно националистам и их западным покровителям, которые устроили в Киеве государственный переворот в 2014 году, а после - начавших полномасштабную гражданскую войну.

Путин встретился с участниками СВО, отличившимися в бою у Урожайного.

Фото и видео: Kremlin.ru