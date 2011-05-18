Путин встретился с участниками СВО, отличившимися в бою у Урожайного

Глава России оценил подвиг бойцов на южнодонецком направлении.

Российский президент Владимир Путин встретился с участниками специальной военной операции, удостоенными ордена Мужества за боевые действия в районе населенного пункта Урожайное. Соответствующие кадры с мероприятия распространила пресс-служба Кремля. Известно, что глава государства пообщался с рядовыми Иваном Калашниковым и Вячеславом Тарасовым, ефрейтором Алексеем Ивлиевым, старшим сержантом Виктором Хамагановым. Бойцы проходят службу в 37-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады. В ходе СВО они смогли отбить атаку двенадцати бойцов Вооруженных сил Украины на Южнодонецком направлении.

После очередной поездки в войска начальник Генерального штаба доложил мне о том, как вы воевали, как сражались, доложил не только устно, но и показал видеоматериал. Безусловно, это один из знаковых, хороших примеров мужества и героизма. Владимир Путин, президент РФ

Ранее сотрудники пресс-служы российского министерства по обороне уточнили, что основной накал боя принял на себя Иван Калашников. Находясь на виду у противника, военнослужащий вел постоянный прицельный огонь, а еще двое бойцов действовали с флангов из блиндажей. В результате ВСУ бежали с территории. Владимир Путин подчеркнул, что в сражении думают не о героизме, а о том, как сработать таким образом, чтобы отразить нападение. При этом он поблагодарил отличившихся за их работу и пожелвл дальнейших успехов.

Путин обсудил с Евкуровым и Трошевым формирование добровольческих подразделений.

Фото и видео: Kremlin.ru