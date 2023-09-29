Путин обсудил с Евкуровым и Трошевым формирование добровольческих подразделений

Глава России обсудил вопросы с бывшими руководителями группы "Вагнер".

Российский президент Владимир Путин обсудил с заместителем министра обороны Юнус-Беком Евкуровым и полковником в отставке Андреем Трошевым, входившим ранее в руководство частной военной компании Вагнер", формирование добровольческих подразделений. Специалисты заметили, что мероприятие состоялось накануне, вечером 28 сентября в Кремле. На встрече с главой государства обсуждались вопросы, касающиеся хода проведения специальной военной операции.

На последней встрече мы говорили о том, что вы займетесь формированием добровольческих подразделений, которые могут выполнять различные боевые задачи, прежде всего, конечно, в зоне СВО. Владимир Путин, президент РФ

Путин заявил, что у России есть все, чтобы развиваться и укреплять страну.

Фото и видео: Kremlin.ru