Глава РФ поздравил новых губернаторов российских регионов с избранием на должность.

Российский президент Владимир Путин уверен в том, что страна в состоянии решить все имеющиеся проблемы, несмотря на ожидания ее противников и санкционное давление. Соответствующее заявление глава государства сделал в рамках видеовстречи с избранными на недавних выборов главами регионов страны. Политик пояснил, что отечественная экономическая система набирает обороты, промышленность хорошо функционирует, а сельское хозяйство бьет новые рекорды. Он добавил, что строительная отрасль развивается такими темпами, которых не было в советское время.

Вопросов очень много, но хочу подчеркнуть - у нас есть все возможности для этих решений, чтобы эффективно идти по избранному пути и укреплять страну, как это ни покажется странным кому-то со стороны, тем, кто ожидал, что у нас здесь все рухнет. Владимир Путин, президент РФ

Лидер России обратил внимание руководителей регионов страны на то доверие, которое было оказано им местным населением. Он пояснил, что уровень явки на голосование показывает, что люди верят властям.

Путин передал наилучшие пожелания чеченским бойцам СВО.

Фото и видео: Kremlin.ru