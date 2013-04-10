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Путин передал наилучшие пожелания чеченским бойцам СВО

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Он также подчеркнул, что его радуют хорошие контакты бойцов с другими подразделениями.

Президент РФ Владимир Путин передал наилучшие пожелания чеченским бойцам, участвующим в спецоперации. Об этом он заявил на встрече с главой Чечни Рамзаном Кадыровым.

Глава государства отметил, что знает об участии Кадырова в поддержке семей военнослужащих, которые "воюют уверенно, хорошо, мужественно, героически". Он также подчеркнул, что его радуют хорошие контакты бойцов с другими подразделениями.

Поэтому всем самые наилучшие пожелания и членам их семей.

Владимир Путин, президент России

Ранее Путин заявил, что нельзя забывать о качестве продукции и услуг при уменьшении проверок.

Видео: ТАСС

Теги: владимир путин, глава чечни, пожелания, президент россии, рамзан кадыров
Категории: Лента новостей, Новости России,

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