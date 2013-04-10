Путин передал наилучшие пожелания чеченским бойцам СВО

Он также подчеркнул, что его радуют хорошие контакты бойцов с другими подразделениями.

Президент РФ Владимир Путин передал наилучшие пожелания чеченским бойцам, участвующим в спецоперации. Об этом он заявил на встрече с главой Чечни Рамзаном Кадыровым.

Глава государства отметил, что знает об участии Кадырова в поддержке семей военнослужащих, которые "воюют уверенно, хорошо, мужественно, героически". Он также подчеркнул, что его радуют хорошие контакты бойцов с другими подразделениями.

Поэтому всем самые наилучшие пожелания и членам их семей. Владимир Путин, президент России

Ранее Путин заявил, что нельзя забывать о качестве продукции и услуг при уменьшении проверок.

Видео: ТАСС