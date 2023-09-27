Путин: нельзя забывать о качестве продукции и услуг при уменьшении проверок

Глава РФ заслушал доклад вице-премьера Дмитрия Григоренко.

При уменьшении количества проверок и снижении нагрузок на отечественные предприятия нельзя забывать о качестве выпускаемой продукции и предоставляемых потребителям услуг. Соответствующее заявление в рамках совещания с членами кабинета министров сделал глава государства Владимир Путин. Политик призвал коллег заниматься разбюрократичиванием всех процессов.

Снижая нагрузку на граждан, на бизнес, снижая количество различного рода необходимых разрешений и проверок, не должны забывать и о том, чтобы интересы потребителя гарантировать, чтоб качество продукции и услуг у нас оставалось на высоком уровне. Владимир Путин, президент РФ

Путин призвал своевременно реагировать на ситуацию с топливом в России.

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