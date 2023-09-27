Путин призвал своевременно реагировать на ситуацию с топливом в России

Глава РФ рассказал о том, что потребители должны видеть результат работы правительства.

Правительственные меры по российскому топливу в стране приняты, но розничные цены на бензин все еще растут, а обычному потребителю нужен результат. Соответствующее заявление в рамках совещания с членами кабинета министров сделал глава государства Владимир Путин. Он выступил на мероприятии, посвященного вопросу топливной ситуации в РФ. Президент пояснил, что чиновники понимают, с чем связана ситуация и говорят о том, что же будет дальше. Лидер страны добавил, что отечественные компании рассчитывают максимально для себя получить прибыль, выполняя свою работу. Владимир Путин призвал коллег из кабмина выполнять своб работу.

Цена-то растет в рознице. Меры приняты, а цены растут. Что там происходит в других звеньях, это потребителя мало интересует. Потребителю же результат нужен. Владимир Путин, президент РФ

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Фото и видео: Telegram / Зарубин