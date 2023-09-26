Путин поддержал инициативу ректора РАНХиГС о возрождении Царскосельского лицея

Отвечая на вопрос президента о назначении нового учреждения, ректор РАНХиГС Алексей Комиссаров отметил, что это будет учебное заведение для подготовки молодых кадров к госслужбе.

Президент России Владимир Путин встретился с ректором Академии народного хозяйства и госслужбы (РАНХиГС) Алексеем Комиссаровым. В ходе разговора глава государства одобрил инициативу о возрождении Царскосельского лицея в Северной столице.

Отвечая на вопрос Путина о назначении нового учреждения, Комиссаров отметил, что это будет учебное заведение для подготовки молодых кадров к госслужбе. Также оно будет призвано "воспитывать в духе патриотизма и давать самое лучшее образование"

Кроме того, ректор РАНХиГС заверил, что в музее есть площади для создания лицея и подчеркнул, что финансирование вуз будет искать самостоятельно, но предварительно ищет поддержку президента. Конкретные суммы сроки строительства обозначены не были.

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Видео: РИА Новости