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Путин поддержал инициативу ректора РАНХиГС о возрождении Царскосельского лицея

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Отвечая на вопрос президента о назначении нового учреждения, ректор РАНХиГС Алексей Комиссаров отметил, что это будет учебное заведение для подготовки молодых кадров к госслужбе.

Президент России Владимир Путин встретился с ректором Академии народного хозяйства и госслужбы (РАНХиГС) Алексеем Комиссаровым. В ходе разговора глава государства одобрил инициативу о возрождении Царскосельского лицея в Северной столице.

Отвечая на вопрос Путина о назначении нового учреждения, Комиссаров отметил, что это будет учебное заведение для подготовки молодых кадров к госслужбе. Также оно будет призвано "воспитывать в духе патриотизма и давать самое лучшее образование"

Кроме того, ректор РАНХиГС заверил, что в музее есть площади для создания лицея и подчеркнул, что финансирование вуз будет искать самостоятельно, но предварительно ищет поддержку президента. Конкретные суммы сроки строительства обозначены не были.   

Ранее Лукашенко рассказал о строительстве железнодорожной ветки из Беларуси в направлении Ленобласти.

Видео: РИА Новости  

Теги: санкт-петребург, царскосельский лицей
Категории: Лента новостей, Новости России,

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