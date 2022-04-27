Царскосельский лицей остается ориентиром для современного петербургского образования

Сегодня исполняется 214 лет со дня открытия Императорского Царскосельского лицея.

Губернатор Александр Беглов в своем обращении к петербуржцам подчеркнул значение Царскосельского лицея как символа преемственности в российском образовании. Основанное по воле императора Александра I учебное заведение, как отметил глава города, воспитало целую плеяду выдающихся деятелей, прославивших Россию.

Царскосельский лицей прославил самый известный его выпускник — великий русский поэт Александр Пушкин. Дух лицейского братства был для поэта величайшей ценностью и неизменным источником вдохновения. Вместе с Пушкиным в лицее учился Александр Горчаков, будущий министр иностранных дел Российской Империи, архитектор внешнеполитического курса нашей страны в судьбоносную эпоху Великих Реформ. В более поздние годы лицей окончил классик русской литературы Михаил Салтыков-Щедрин. Пример первых лицеистов служит ориентиром для юных петербуржцев в научных и творческих поисках, пробуждает желание быть достойными сынами Отечества. Александр Беглов, губернатор Санкт-Петербурга

В современном Петербурге многие образовательные учреждения носят статус лицея, сохраняя традиции качества обучения и воспитания гражданственности. В здании Царскосельского лицея с 1949 года работает мемориальный музей, который ежегодно посещают тысячи школьников.

Ранее Piter.TV сообщал, что Царскосельский лицей планируют возродить по соседству со зданием музея-лицея.

