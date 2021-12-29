В Петербурге студентка 2 курса отравилась таблетками после ссоры с молодым человеком

Девушку госпитализировали в тяжелом состоянии.

Во вторник, 8 февраля, в полицию поступило сообщение от медиков Детской городской больницы №19. Они рассказали о госпитализации 17-летней девушки, студентки 2 курса Академии управления городской средой, с острым пероральным отравлением. Об этом стало известно Piter.TV.

Установлено, что девушка отравилась таблетками после ссоры с молодым человеком. Об этом она сообщила своей матери, которая незамедлительно вызвала скорую помощь. Несовершеннолетнюю госпитализировали в тяжелом состоянии.

Девушка проживает в отдельной трехкомнатной квартире вместе с матерью и отцом. Взаимоотношения в семье доверительные. По месту учебы характеризуется положительно, учится удовлетворительно, общение со сверстниками дружеское.

Ранее мы писали, что в Шушарах трехлетняя девочка отравилась антидепрессантом.

Фото: pexels.com