Даня Милохин сообщил, что никто не может регулировать TikTok

Тиктоке уточнил, что не думает о контроле государства.

В среду, 2 июня, блогер и тиктокер Даня Милохин стал участником Петербургского международного экономического форума, на котором отвечал на вопросы журналистов.

Так, по мнению Милохина, никто не может регулировать TikTok, а сам он не думает о том, должен ли быть контроль со стороны государства. Молодой блогер отметил, что "никто не может управлять твоим контентом", а "блогерство – свободное пространство", где каждый снимает, что хочет.

Вопрос журналиста отсылал к так называемому закону о блогерах, принятом в 2014 году, вернее о поправках в ФЗ "Об информации". Согласно этому закону, все блоги (на которые в сутки заходят более 3 тысяч человек) приравниваются к СМИ и не могут публиковать недостоверную информацию, призывать к экстремизму, материться и т.д.

Ранее мы писали, что в ходе ПМЭФ планируют подписать более 320 соглашений.

Фото: Даня Милохин / Instagram