В ходе ПМЭФ планируют подписать более 320 соглашений

Более 320 соглашений могут быть заключены на ПМЭФ. Об этом сообщил директор Фонда Росконгресс Александр Стуглев в эфире телеканала "Россия-24".
Это и соглашения, которые будут заключены между федеральными органами власти и регионами, между регионами и компаниями.
Александр Стуглев, директор Фонда Росконгресс
ПМЭФ пройдет в Петербурге со 2 по 5 июня в очном формате, в 2020 году форум был полностью отменен из-за пандемии коронавируса.
Портрет Юрия Гагарина из живых роз представили на ПМЭФ-2021.
Фото: Piter.tv
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