В ходе ПМЭФ планируют подписать более 320 соглашений

ПМЭФ пройдет в Петербурге со 2 по 5 июня в очном формате.

Более 320 соглашений могут быть заключены на ПМЭФ. Об этом сообщил директор Фонда Росконгресс Александр Стуглев в эфире телеканала "Россия-24".

Это и соглашения, которые будут заключены между федеральными органами власти и регионами, между регионами и компаниями. Александр Стуглев, директор Фонда Росконгресс

ПМЭФ пройдет в Петербурге со 2 по 5 июня в очном формате, в 2020 году форум был полностью отменен из-за пандемии коронавируса.

Портрет Юрия Гагарина из живых роз представили на ПМЭФ-2021.

Фото: Piter.tv