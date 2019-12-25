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В ходе ПМЭФ планируют подписать более 320 соглашений
Сегодня, 16:02
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

В ходе ПМЭФ планируют подписать более 320 соглашений

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ПМЭФ пройдет в Петербурге со 2 по 5 июня в очном формате.

Более 320 соглашений могут быть заключены на ПМЭФ. Об этом сообщил директор Фонда Росконгресс Александр Стуглев в эфире телеканала "Россия-24".

Это и соглашения, которые будут заключены между федеральными органами власти и регионами, между регионами и компаниями.

Александр Стуглев, директор Фонда Росконгресс

ПМЭФ пройдет в Петербурге со 2 по 5 июня в очном формате, в 2020 году форум был полностью отменен из-за пандемии коронавируса.

Портрет Юрия Гагарина из живых роз представили на ПМЭФ-2021.

Фото: Piter.tv

Теги: пмэф, соглашения
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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