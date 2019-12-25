Портрет Юрия Гагарина из живых роз представили на ПМЭФ-2021

Такой стенд было решено сделать в честь 60-летия со дня первого полета человека в космос.

Петербургский международный экономический форум 2 июня начал свою работу и не перестают удивлять гостей и участников необычными разработками и оформлением стендов.

Так стенд компаний "Уралхим" и "Уралкалий" выполнен из цветов. Декораторы выложили из роз изображение легендарного космонавта Юрия Гагарина.Такой стенд было решено сделать в честь 60-летия со дня первого полета человека в космос.



Гостей у стенда встречают девушки в костюмах неких космических стюардесс. По словам организатором, этот стенд самый популярный среди желающих сделать фото.

Ранее волонтера ПМЭФ госпитализировали в "Ленэкспо".

Фото: Фонд Росконгресс