Петербург может отказаться от оставшихся матчей Евро-2020 из-за коронавируса

В городе на Неве должны пройти еще две игры в рамках группового этапа и четвертьфинала.

Петербург может отказаться от проведения оставшихся матчей Евро-2020 из-за ухудшения эпидемиологической обстановки. Это решение находится в компетенции местных и федеральных властей, сообщил Союз европейских футбольных ассоциаций УЕФА.

В городе на Неве должны состояться еще две игры в рамках чемпионата Европы по футболу. Так, на "Петербург арене" 23 июня запланирована встреча сборных Швеции и Польши, 2 июля состоится матч четвертьфинала.

В Петербурге уже прошли игры между сборными России и Бельгии, Польши и Словакии, Финляндии и России, Швеции и Словакии, а также Финляндии и Бельгии.

За сутки в России выявили почти 16,5 тысяч новых заболевших коронавирусом. В Петербурге число заразившихся составило чуть более тысячи.

Ранее мы писали, что Петербург проведет два последних матча в рамках ЕВРО-2020 с 50-процентной заполняемостью стадиона.

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