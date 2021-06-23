Каршеринг снес трамвайную остановку на Савушкина – видео

По словам очевидцев, водитель находился в состоянии алкогольного опьянения.

В ночь на 23 июня в Приморском районе Петербурга произошла авария с участием каршеринга. В распоряжении Piter.TV появилось видео с моментом происшествия.

ДТП произошло около 1:02 у дома №118 на улице Савушкина. На записи видно, как иномарка на огромной скорости пробивает дорожное ограждение и сносит трамвайную остановку. По словам очевидцев, виновник аварии находился в состоянии алкогольного опьянения.

На место происшествия выезжали полицейские и сотрудники МЧС. В аварии никто не пострадал.

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Видео: Piter.TV