Водитель каршеринга влетел в трамвайную остановку на улице Савушкина

По словам очевидцев, автомобилист был пьян.

В ночь на 23 июня в Приморском районе Петербурга произошла авария, виновником которой стал водитель каршеринга. Об этом сообщил Piter.TV источник в экстренных службах.

Авария произошла около 1:02 у дома №118 на улице Савушкина. Водитель каршеринга пробил дорожное ограждение и врезался в трамвайную остановку. По словам очевидцев, виновник ДТП был пьян.

На место происшествия выезжали полицейские и спасатели. По предварительной информации, никто не пострадал.

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