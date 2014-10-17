Что произошло в Петербурге 23 декабря: главные новости дня

Piter.TV собрал в один материал главные события четверга, 23 декабря.

Что произошло в Петербурге в четверг, 23 декабря? Piter.TV собрал в один материал главные события дня.

На Ленинском проспекте из-за загоревшегося ящика для сбора одежды пострадала Audi.

Сообщение о пожаре поступило спасателям в ночь на 23 декабря. У дома №27а вспыхнул ящик для сбора одежды, причина пожара пока не установлена. Огонь задел припаркованный рядом автомобиль, в машине обгорели пластиковые детали. Никто не пострадал.

Умер актер из "Улиц разбитых фонарей" Вадим Лобанов.

Артисту и завкафедрой театрального искусства СПбГУ был 81 год. Лобанов ушел после продолжительной болезни. На счету актера десятки ролей в кино и театре, среди самых известных – "Семнадцать мгновений весны", "Сталинград", сериалы "Улицы разбитых фонарей" и "Мажор".

При рекультивации полигона "Новоселки" в Петербурге пропало более сотни миллионов.

Возбуждено уголовное дело о хищении более 150 млн рублей. Задержаны шестеро подозреваемых, проходят обыски с изъятием документов. Полигон "Новоселки" функционировал с 1972 года, в 2017 полигон закрыли, начался подгтовительный этап его ликвидации.

Утром на Московском шоссе случилось два ДТП.

Шоссе забилось пробками из-за аварий, о которых рассказали автомобилисты в соцсетях. Первая произошла у Ленсоветовской дороги – трассу не поделили фургон и иномарка. Фургон, по словам очевидцев, мчался со скоростью 100 км/ч, врезался в легковушку, а она воткнулась в бок микроавтобусу. Есть ли пострадавшие, еще не ясно. Вторая авария произошла у Курьерского проезда – столкнулись фура и иномарка.

Централизованного салюта в новогоднюю ночь в Петербурге не будет.

Однако в каждом районе отведут отдельные площадки под запуск фейерверков. "Местные" салюты могут организовать районные администрации.

Пассажир внедорожника умер в больнице после ДТП на трассе "Кола".

Авария случилась 22 декабря на 75-м километре трассы: водитель УАЗ "Патриот" не справился с управлением, выехал на встречную полосу и столкнулся с Ford, после чего врезался в стоящий на обочине Mercedes. С места ДТП госпитализировали водителя и двух пассажиров УАЗа, 37-летний мужчина скончался в реанимации.

В администрации Адмиралтейского района объяснили, почему на набережной Пряжки появились снежные горы.

Местные жители недовольны складированием грязного снега. Чиновники объяснили это тем, что им было необходимо в кратчайшие сроки убрать снег с улиц и дворов, поэтому они согласовали с собственником участка место временного складирования снега. Законно ли было так занимать участок набережной, в администрации не ответили. Сейчас снег уже вывозят на снегоплавильные пункты.

Председатель Жилищного комитета Петербурга требует разобраться в причинах аварий на сетях.

За один день повторные аварии на теплосетях зафиксировали в Подъездном переулке, 13, и Ленинском проспекте, 119, где дефекты устраняли совсем недавно. Как минимум 205 домов в Кировском районе и 14 домов в Адмиралтейском районах на сутки лишились тепла. От руководства "Теплосети" потребовали объяснений в причинах систематических аварий.

Коллаж: Piter.TV

Фото: kinopoisk.ru; ВКонтакте / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб / Владимир Кутепов; Piter.TV