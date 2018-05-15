Пассажир внедорожника умер в больнице после ДТП на трассе "Кола"

Виновником аварии стал водитель УАЗ "Патриот", который не справился с управлением и выехал на встречную полосу.

В среду, 22 декабря, на 75-м километре трассы "Кола" произошла авария, в результате которой погиб один человек. Об этом стало известно Piter.TV.

Установлено, что водитель УАЗ "Патриот" не справился с управлением транспортного средства и, выехав на встречную полосу, столкнулся там с Ford. Затем авто откинуло в стоящий на обочине Mercedes.

В результате ДТП пострадал 37-летний пассажир УАЗ. Его экстренно доставили в больницу Шлиссельбурга. Врачи не смогли спасти мужчину, от полученных травм он скончался в реанимации.

Также с места ДТП госпитализировали водителя и еще одного пассажира "Патриота". Выясняются все обстоятельства произошедшего.

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Фото: Piter.TV