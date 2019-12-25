Из-за двух ДТП на Московском шоссе образовались пробки

Движение по трассе по-прежнему затруднено.

Утром 23 декабря на Московском шоссе образовались пробки. Виной тому две аварии. Об этом очевидцы рассказали в социальных сетях.

Первое ДТП произошло у Ленсоветовской дороги. Трассу между собой не поделили фургон и иномарка. Больше всего досталось легковушки, у которой полностью разбита передняя часть. По словам очевидцев, водитель фургона мчался по шоссе по скоростью около 100 км/ч. Выяснилось, что пострадал и микроавтобус.

Фото: ВКонтакте / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб / Maksim Radchenko

Первый раз чуть не снёс машину у эстакады на Колпинское шоссе, так и летел и долетался. Авария произошла при мне, я стоял на светофоре в левом ряду. Просто снёс легковушки, а легковушка вошла в бок поворачивающему микроавтобусу. пользователь в комментариях под постом

Вторая авария произошла у Курьерского проезда. Утром на шоссе встретились фура и иномарка.

Фото: ВКонтакте / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб / Владимир Кутепов

Накануне на Московском шоссе вновь образовалась пробка. На этот раз из-за самосвала, у которого отвалился задний мост.

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