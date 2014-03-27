Московское шоссе вновь погрязло в пробках: у самосвала отвалился мост

По словам петербуржцев, проблема вовсе не в том же самосвале, а в дорогах.

На Московском шоссе вновь образовалась пробка. На этот раз из-за самосвала, у которого отвалился задний мост. Об этом 22 декабря очевидцы рассказали в социальных сетях.

Текущая ситуация. Фура пыталась объехать и сползла в самосвал. автор поста

По словам петербуржцев, проблема вовсе не в самосвале, а в дорогах, поскольку на трассе неоднократно происходят различные казусы.

Здесь проблема в дороге, так как ситуация постоянная. Это уже константа какая-то: нет разгонных полос, также строится куча логистических комплексов, а дорога не расширяется. Короче ахтунг! пользователь в комментариях под постом

Согласно данным сервиса "Яндекс.Пробки", движение по Московскому шоссе затруднено также из-за аварий. Часть автобусов идут в объезд.

Ранее на Московском шоссе произошел очередной дорожный коллапс. Трассу между собой не поделили две фуры и две иномарки. Из-за массовой аварии шоссе перекрыли в обе стороны. Автобусам пришлось изменить маршрут.

Фото: ВКонтакте / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб