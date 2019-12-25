Из-за затора на Московском шоссе часть автобусов идут в объезд

Участок шоссе опять окрашен в "бордовый". Виной этому – авария с самосвалом.

Петербургские водители снова встали в большую пробку на Московском шоссе. По сообщению очевидцев, затор образовался из-за аварии с самосвалом – у него отвалился задний мост.

В связи с этим асть рейсов автобусов №№ 179, 192, 196, 388 со стороны Пушкина и Колпино направлены в объезд по Софийской улице. Пассажиры смогут выйти у станции метро "Дунайская". Об этом сообщил Организатор перевозок Петербурга.

Петербуржцев просят уточнять у водителей или кондукторов трассу следования автобуса.

Фото: Piter.tv