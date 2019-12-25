В Петербурге перекрыто Московское шоссе из-за массовой аварии

Трассу между собой не поделили две фуры и две иномарки.

На Московском шоссе очередной дорожный коллапс. Как сообщают очевидцы в социальных сетях, трассу между собой не поделили две фуры и две иномарки. Кто-то сообщает, что к ним присоединился и автобус. Из-за массовой аварии шоссе перекрыто в обе стороны.

Московские шоссе заблокировано в обе стороны. У Петроскана в Ленсоветовском две фуры, автобус и два мелкие авто. Не суйтесь сюда. автор поста

Из-за аварии нескольким автобусам пришлось изменить маршрут. Как рассказали в пресс-службе СПб ГКУ "Организатор перевозок", в объезд через Софийскую улицу пустили автобусы № 179, 192, 196 и 388.

Утром этого же дня троллейбусы встали из-за столкновения грузовика и иномарки у Володарского моста.

Фото: ВКонтакте / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб / Семен Волотов