Троллейбусы встали из-за столкновения грузовика и иномарки у Володарского моста

Информация о пострадавших не поступала.

Утром 21 декабря в Невском районе образовалась пробка из-за аварии с участием грузовика Iveco Daily и иномарки Chevrolet на въезде на Володарский мост. Об этом в социальных сетях рассказали очевидцы.

Судя по фотографиям, водитель грузовика задел легковушку. По словам петербуржцев, больше всего досталось троллейбусам, которые встали в результате аварии. По данным сервиса "Яндекс.Пробки", движение в районе моста действительно затруднено.

Ранее на Сизова в ДТП пострадала школьница, перебегавшая дорогу на красный светофор.

Фото: ВКонтакте / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб