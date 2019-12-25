Троллейбусы встали из-за столкновения грузовика и иномарки у Володарского моста

Утром 21 декабря в Невском районе образовалась пробка из-за аварии с участием грузовика Iveco Daily и иномарки Chevrolet на въезде на Володарский мост. Об этом в социальных сетях рассказали очевидцы.
Судя по фотографиям, водитель грузовика задел легковушку. По словам петербуржцев, больше всего досталось троллейбусам, которые встали в результате аварии. По данным сервиса "Яндекс.Пробки", движение в районе моста действительно затруднено.
Ранее на Сизова в ДТП пострадала школьница, перебегавшая дорогу на красный светофор.
Фото: ВКонтакте / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб
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