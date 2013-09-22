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На Сизова в ДТП пострадала школьница, перебегавшая дорогу на красный светофор
Сегодня, 10:14
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

На Сизова в ДТП пострадала школьница, перебегавшая дорогу на красный светофор

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У девочки диагностировали открытую черепно-мозговую травму, ушиб головного мозга, перелом лобной кости и рану лба.

В Приморском районе Петербурга на дороге пострадала несовершеннолетняя. Об этом стало известно Piter.tv.

Авария произошла 19 декабря в пять часов вечера у дома №32 по проспекту Сизова. Hyundai Creta, за рулем которого находился 59-летний житель Кронштадта, сбил перебегавшую дорогу на красный сигнал светофора 13-летнюю школьницу.

У девочки диагностировали открытую черепно-мозговую травму, ушиб головного мозга, перелом лобной кости и рану лба. Водитель в 2021 году четыре раза привлекался за нарушение ПДД. Проводится проверка.

В квартире на Асафьева обнаружили труп трехмесячной девочки.

Фото: Piter.tv

Теги: сизова, школьница
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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