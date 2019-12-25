При рекультивации полигона "Новоселки" в Петербурге пропало более сотни миллионов

В рамках следствия задержаны шесть человек.

В Петербурге возбудили уголовное дело о хищении более 150 млн рублей на рекультивации полигона "Новоселки". Об этом стало известно Piter.TV.

По имеющейся информации, задержаны шесть человек, подозреваемых в совершении преступления. В городе прошли обыски, документы изымаются.

Полигон "Новоселки" с площадью складирования около 70 га и высотой свалки более 40 метров функционировал с 1972 года. После 2000 года жители Приморского и Выборгского районов начали жаловаться на удушающий запах в окрестностях Левашово. Однако ответственность за полигон не хотел брать никто из властей. Лишь в 2013 году в Петербурге заговорили о рекультивации "Новоселок". В 2017 году губернатор Георгий Полтавченко на докладе у президента заявил о закрытии полигона и старте подготовительного этапа его ликвидации.

Ранее мы писали, что из Болгарии экстрадировали петербургского бизнесмена, обвиняемого в краже 305 млн рублей.

Фото: pexels.com