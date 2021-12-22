Из Болгарии экстрадировали петербургского бизнесмена, обвиняемого в краже 305 млн рублей

По факту случившегося возбуждено уголовное дело.

Представителям российских правоохранительных органов передали петербургского бизнесмена Владимира Борисова, который сбежал в Болгарию, скрываясь от следствия. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России.

Предварительно установлено, что в 2014 году Борисов, являясь директором фирмы "СПб-Риэлти", вместе с сообщниками ввел в заблуждение должностных лиц Росимущества и завладел нежилыми помещениями и правом на дебиторскую задолженность Института архитектурно-строительного проектирования.

Общая сумма ущерба от незаконной деятельности предпринимателя составила не менее 305 млн рублей. Желая скрыться от правосудия, Борисов покинул территорию России. В июне 2017 года ему заочно предъявили обвинение и объявили в международный розыск.

В октябре текущего года россиянина задержали в Болгарии и экстрадировали на родину. По факту случившегося возбуждено уголовное дело.

Ранее мы писали, что полицейские Петербурга раскрыли многомиллионное хищение средств со счетов граждан.

Видео: пресс-служба ГУ МВД России