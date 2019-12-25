Умер актер из "Улиц разбитых фонарей" Вадим Лобанов

Причиной смерти стала болезнь, от которой он страдал в последние годы.

В среду, 22 декабря, в возрасте 81 года ушел из жизни заведующий кафедрой театрального искусства СПбГУ Вадим Лобанов. Об этом сообщила пресс-служба вуза. Причиной смерти стала болезнь, от которой артист страдал в последние годы.

Вадим Лобанов родился 16 ноября 1940 года в Воронеже. Свою актерскую карьеру он начал в 20 лет в Русском драматическом театре Эстонской ССР. Через год артист переехал в Москву и поступил в Высшее театральное училище имени Щепкина.

На счету Лобанова десятки ролей в кино и театре. Наиболее известен по съемкам в фильмах "Семнадцать мгновений весны", "Сталинград", а также в сериалах "Улицы разбитых фонарей" и "Мажор".

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Фото: kinopoisk.ru