Председатель Жилищного комитета Петербурга требует разобраться в причинах аварий на сетях

Очередные аварии произошли сегодня. На происшествие обратил внимание председатель Олег Зотов.

В четверг, 23 декабря, в Петербурге произошли аварии на инженерных сетях, в том числе на Подъездном переулке, 13 и Ленинском проспекте, 119, где только совсем недавно устраняли дефекты, снова произошли аварии на инженерных сетях. Происшествиями заинтересовался председатель Жилищного комитета Олег Зотов.

Из-за аварии 205 домов в Кировском районе и 14 домов в Адмиралтейском районах как минимум на сутки отключены от теплоснабжения.

Зотов требует от руководства "Теплосети" азобраться в причинах систематического возникновения дефектов на сетях по одним и тем же адресам. Бригады аварийной службы комитета перевели в готовность.

Фото: Piter.tv