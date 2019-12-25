На Ленинском проспекте из-за загоревшегося ящика для сбора одежды пострадала Audi

В результате пожара в машине обгорели пластиковые детали.

В ночь на 23 декабря на пульт дежурного поступило сообщение о пожаре по адресу: Кировский район, Ленинский проспект у дома №72А. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России по Петербургу.

Выяснилось, что по указанному адресу загорелся ящик для сбора одежды. Досталось и автомобилю Audi, который стоял рядом. В результате пожара в машине обгорели пластиковые детали.

Спустя 43 минуты пожар удалось ликвидировать. С огнем боролись 10 человек личного состава и две единицы спецтехники.

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Фото: Piter.TV