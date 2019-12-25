Прокуратура Невского района заинтересовалась пожаром в детсаду №113

На место происшествия выехал прокурор Невского района Виктор Винецкий.

Прокуратура Невского района начала проверку по факту пожара в детском саду №113, расположенном на Народной улице. Об этом вечером 22 декабря сообщили в пресс-службе ведомства.

Как рассказали в пресс-службе, на место происшествия выехал прокурор Невского района Виктор Винецкий. В скором времени прокуратура даст оценку соблюдения требований законодательства в сфере обеспечения пожарной безопасности в детском саду.

Напомним, о пожаре стало известно в районе 17 часов. На месте спасатели увидели дым и пламя, доносящиеся с крыши здания. Пламя заметили также и двух окнах на третьем этаже. Пожар произошел в помещении прачечной, в которой горела обстановка на площади 40 квадратных метров. По словам заведующей, дети находились на прогулке в момент возгорания. Из здания еще до приезда спасателей эвакуировали 20 взрослых. В итоге 20 взрослых и 102 ребенка эвакуировали во второе здание детсада.

Фото: пресс-служба прокуратуры Петербурга