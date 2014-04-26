На Народной улице загорелся детский сад №113

Информация о пострадавших не поступала.

Как стало известно Piter.TV, в 17:18 на пульт дежурного поступило сообщение о пожаре в детском саду №113, расположенном на Народной улице.

На месте спасатели увидели дым и пламя, доносящиеся с крыши здания. Пламя заметили также и двух окнах на третьем этаже. По словам заведующей, дети находились на прогулке в момент возгорания. Из здания еще до приезда спасателей эвакуировали 20 взрослых. В итоге 20 взрослых и 102 ребенка эвакуировали во второе здание детсада.

Выяснилось, что в помещении прачечной происходило горение на площади 40 квадратных метров. В 17:24 подан дополнительный номер 1БИС.

В 17:39 пожар удалось локализовать. С огнем борются 41 человек личного состава и девять единиц техники. Информация о пострадавших не поступала.

Фото: Piter.TV