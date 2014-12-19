Что произошло в Петербурге 22 июня: главные новости дня

Piter.TV собрал в один материал главные события вторника, 22 июня.

Что произошло в Петербурге во вторник, 22 июня? Piter.TV собрал в один материал главные события дня.

В Петербурге почтили память погибших в Великую Отечественную войну

В День памяти и скорби на Марсовом поле и центральных набережных города выложили медаль "За оборону Ленинграда" и фразу "Помним" из 30 тысяч свеч. Акцию "Свеча памяти" провели волонтеры, свечи горели с 2 часов ночи до 4.30 утра.

К монументу "Мать-Родина" на Пискаревском кладбище и Вечному огню возложили венки и цветы, память погибших в войну почтили минутой молчания.

За последние сутки в Петербурге зафиксировали 1065 новых случаев заболевания COVID-19.

Накануне насчитали 1046 заболевших и 1872 выздоровевших. 82 петербуржца скончались от ковида. Госпитализация пациентов, тем временем, нарастает: на сегодняшний день она достигла 900 людей в сутки. Примерно такой же уровень госпитализации держался в Петербурге в декабре, на пике второй волны.

18% горожан считаются тяжелыми пациентами, болеют в основном молодые люди.

Получивший по голове аттракционом сотрудник "Диво-острова" скончался

Молодой мужчина пострадал из-за собственной неосторожности 6 июня: тогда он зашел на площадку с работающим аттракционом, и тот ударил его по голове. 22-летний парень получил открытую черепно-мозговую травму и был госпитализирован в крайне тяжелом состоянии. Больше двух недель врачи боролись за его жизнь, однако утром вторника мужчины не стало. Причина смерти пока не называется.

Жители Красногвардейского района и соседних населенных пунктов Ленобласти недовольны пробками из-за ремонта на Рябовском шоссе.

Люди опубликовали коллективное обращение в соцсетях. Петербуржцы и жители области отметили, что работы ведутся только в дневное время, а период для проведения работ был выбран крайне неудачно – люди массово выезжают за город на дачи и на водоемы. Кроме того, ремонт проходит параллельно с работами на Мурманском и Колтушском шоссе. Жители попросили губернатора вмешаться в ситуацию.

На перекрёстке Северного проспекта и улицы Вавиловых произошло серьезное ДТП.

Белый "Хендай" на огромной скорости врезался в поворачивающий черный "Форд", оба автомобиля после столкновения жестко вынесло на траву у пешеходной зоны и парковочного кармана. Пострадали три человека, в том числе женщина, которую госпитализировали с ушибом грудной клетки.

На проспекте Обуховской Обороны неизвестный поджег автомобиль и скрылся.

Момент поджога попал на камеры видеонаблюдения. Во втором часу ночи некий мужчина подошел к чужому автомобилю "Киа" пару минут, провел возле него пару минут, после чего машина резко вспыхнула. Пожар оперативно ликвидировали, уточняются детали происшествия.

Фото: Piter.TV; пресс-служба "Единой России" в Петербурге

Видео: Piter.TV.