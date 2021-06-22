Получивший по голове аттракционом сотрудник "Диво-острова" скончался

Молодого человека не стало 22 июня в 09:20.

Во вторник, 22 июня, в 09:20 в НИИ скорой помощи имени И. И. Джанелидзе умер 22-летний сотрудник "Диво-острова", который получил серьезную травму головы. Об этом 78.ru рассказала пресс-служба медучреждения.

Несчастный случай произошел 6 июня. Сотрудник парка нарушил правила безопасности и зашел за ограждение работающего аттракциона "Бустер". Сооружение ударило молодого человека по голове и откинуло на ступеньки. Пострадавший получил открытую черепно-мозговую травму и был доставлен в Мариинскую больницу в крайне тяжелом состоянии.

Несколько дней назад петербуржца перевели в НИИ имени И. И. Джанелидзе из-за профилирования стационара под коронавирус. Точная причина смерти пока не называется.

После случившегося СК начал доследственную проверку.

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