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Работник "Диво-острова" получил аттракционом по голове
Вчера, 15:12
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Работник "Диво-острова" получил аттракционом по голове

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Медики диагностировали у него черепно-мозговую травму.

В парке аттракционов на Крестовском острове произошел несчастный случай. В этот раз пострадал не посетитель, а сотрудник, который  нарушил правила безопасности работы в парке развлечений. Его госпитализировали. Об этом Piter.tv сообщил источник в правоохранительных органах.

Мужчина зашёл за ограждение работающего аттракциона "Бустер", сооружение откинуло его на ступеньки. Работник "Диво-острова" получил открытую черепно-мозговую травму. В парк оперативно приехала карета скорой помощи. У пострадавшего диагностировали черепно-мозговую травму. 

Фото: "Вконтакте" / "Диво-Остров"

Теги: бустер, диво-остров, петербург, травмы
Категории: Происшествия, Новости СПб, Лента новостей,

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