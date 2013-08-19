Работник "Диво-острова" получил аттракционом по голове

Медики диагностировали у него черепно-мозговую травму.

В парке аттракционов на Крестовском острове произошел несчастный случай. В этот раз пострадал не посетитель, а сотрудник, который нарушил правила безопасности работы в парке развлечений. Его госпитализировали. Об этом Piter.tv сообщил источник в правоохранительных органах.

Мужчина зашёл за ограждение работающего аттракциона "Бустер", сооружение откинуло его на ступеньки. Работник "Диво-острова" получил открытую черепно-мозговую травму. В парк оперативно приехала карета скорой помощи. У пострадавшего диагностировали черепно-мозговую травму.

Фото: "Вконтакте" / "Диво-Остров"