Жители Красногвардейского района недовольны пробками из-за ремонта на Рябовском шоссе

Работы продлятся до 18 июля.

Жители Красногвардейского района и соседних населенных пунктов Ленобласти недовольны аномальными пробками, которые стали образовываться на востоке города после начала дорожных работ на Рябовском шоссе. Обращение жителей было опубликовано в группе "Неизданное ДТП и ЧП | Санкт-Петербург".

Авторы коллективного письма утверждают, что работы ведутся в дневное время, а в ночное — нет. Кроме того, был выбран период для проведения работ, когда автомобилисты часто выезжают за город на дачи, водоемы, парки. Ремонт проходит параллельно с работами на Колтушском и Мурманском шоссе.

Жители просят губернатора Петербурга вмешаться в ситуацию и провести проверку проекта организации дорожного движения.

Отметим, что власти осознавали, что Рябовское шоссе является важной магистралью для горожан, в связи с этим ремонт сократили с двух до одного месяца. Движение ограничивается и закрывается поэтапно.

Фото: VK / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб / Александр Петров