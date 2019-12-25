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Движение по Рябовскому шоссе ограничат до середины июля из-за дорожных работ
Сегодня, 13:49
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nadezhda_sib Добавить в Яндекс.Новости

Движение по Рябовскому шоссе ограничат до середины июля из-за дорожных работ

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Подрядчиком выступает АО "ВАД".

В пресс-службе Государственной административно-технической инспекции рассказали о новых ограничениях в движении транспорта в Петербурга.

С 11 июня по 18 июля будет поэтапно ограничиваться и закрываться движение по Рябовскому шоссе от улицы Коммуны до Ковалевской улицы. С 19 по 20 июня нельзя будет проехать по шоссе от улицы Коммуны до Андреевской улицы. Там будет проводиться ремонт дорожного покрытия. 

С 11 по 13 июня — от Лесопарковой улицы до Ковалевской улицы. 

Ранее Piter.TV сообщил о том, что на КАД между развязками с Пискаревским и Шафировским ночью полностью перекроют проезд транспорта. 

Фото: Piter.TV

Теги: гати, ограничения в движении, ремонт дороги
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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