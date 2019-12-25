Движение по Рябовскому шоссе ограничат до середины июля из-за дорожных работ

Подрядчиком выступает АО "ВАД".

В пресс-службе Государственной административно-технической инспекции рассказали о новых ограничениях в движении транспорта в Петербурга.

С 11 июня по 18 июля будет поэтапно ограничиваться и закрываться движение по Рябовскому шоссе от улицы Коммуны до Ковалевской улицы. С 19 по 20 июня нельзя будет проехать по шоссе от улицы Коммуны до Андреевской улицы. Там будет проводиться ремонт дорожного покрытия.

С 11 по 13 июня — от Лесопарковой улицы до Ковалевской улицы.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что на КАД между развязками с Пискаревским и Шафировским ночью полностью перекроют проезд транспорта.

Фото: Piter.TV